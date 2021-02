«Ootusärevus on koondisse tulles alati, tähtsad mängud seisavad ees. Käes on põnev aeg, loodetavasti saame endale seatud eesmärgi täidetud,» alustas Kullamäe.

Ta ise tuli koondisse heas vormis, sest on Palma meeskonnas saanud Hispaania esiliigas kõvasti mänguaega ja kandnud liidrirolli. Ta on keskmiselt veidi enam kui 30 ,minutiga kogunud 16,5 punkti, 3,4 lauapalli ja 2,9 korvisöötu, meeskond on 15 mängust võitnud 9.