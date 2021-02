OTSEBLOGI ⟩ Kaks vasaku jala pommi: Messi viis Barcelona juhtima, aga Mbappe viigistas

Valitsev Inglismaa kõrgliiga meister Liverpool tänavu tiitli nimel ei võitle. Jürgen Klopi hoolealused on kaotanud kolm mängu jutti ning kõikide sarjade peale on viimasest kaheksast mängust võidetud vaid kaks.

Nende vastane Leipzig on aga väga heas hoos. Saksamaa Bundesligas ollakse Müncheni Bayerni lähim jälitaja ning võidurõõmu on kõikide sarjade peale kokku tuntud neljas järjestikuses lahingus. Pole kahtlustki, et Liverpoolile astub vastu kõva pähkel.