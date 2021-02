Endine maailmameister usub, et Rovanperä võib Arctic Rallyl triumfeerida

See siiski ei tähenda, et 69-aastane soomlane ei hoiaks ennast asjadega kursis. Lehe haarab ta kätte praktiliselt igapäevaselt ning kuna koroona tõttu on ta praeguseks üle aasta ka kodumaal «lõksus» olnud, siis on lihtne ka uudiseid tarbida.