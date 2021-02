TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Ajalugu kordub? Ronaldo kohtub satsiga, kelle vastu löödud värav tõi talle ajaloolise auhinna

Kuigi Juventuse mängumootor pole sel hooajal õlitatult nurrunud, on nad Porto vastu kindlad favoriidid. Suurt rolli selles mängib ka tõik, et Itaalia klubis teenib leiba legendaarne Cristiano Ronaldo.

Muide, viimane kord kui Ronaldo kohtus Portoga, lõi ta Manchester Unitedi särki kandes nõnda ilusa värava, et see valiti 2009. aasta ilusaimaks tabamuseks. See oli ka esimene kord, kui FIFA säherdust auhinda välja andis.