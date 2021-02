Red Bulli pealik tunnistas, et Verstappen võib juba tänavu Mercedesesse siirduda

Verstappeni praegune tehing Red Bulliga kehtib 2023. aastani ning võistkonna pealik Christian Horner loodab, et see jääb ka sedasi. Samas on tema lepingus punkt, mis lubab tal lahkuda ka juba tänavuse hooaja lõpus. Seda on F1 ringkonnas räägitud ka varasemalt, kuid enamasti usuti, et tegu on mõne kuulujutuga.