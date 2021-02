Sildarude pereprobleemid on selgelt häirinud Kelly Sildaru sportlaskarjääri. Freestyle-suusataja väidab väidab, et tal pole selget ülevaadet oma rahaasjadest, ega tea, kuidas ja kellega asju ajada. Eesti suusaliit intervjuus ERRile on neil aga Sildaruga igapäevaselt toimivad ja töised suhted.