Otsepilt ⟩ Heiki Nabi annab pressikonverentsi

Heiki Nabi jaanuaris antud A-proovist leiti keelatud aine Lertozoli jälgi. Praegu Ungaris treeningulaagris viibiv maadleja kinnitas eile õhtul meediale saadetud kirjas, et on puhas: «Käsi südamel – olen alati teinud sporti ausa mängu reeglitest kinni pidades.»

Segaduses Nabi lasi peast läbi kõik vitamiinid ja toidulisandid, mida on viimasel ajal tarvitanud ning tõdes, et pole teinud valikus ainsatki muutust. «Kui kuulsin, et kõnealust ainet sisaldavad naiste rinnavähi ravimid, hämmeldus minus ainult süvenes,» lausus ta.