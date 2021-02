Kolmapäeva õhtul tuli avalikuks, et maadluse olümpiahõbeda ja kahekordse maailmameistri Heiki Nabi A-proovist on leitud halb analüütiline leid. Vägilane ise ütles, et ei tea, kuidas keelatud aine letrosool tema kehasse sattus, ning kinnitas, et on puhas ja soovib oma nime puhtaks pesta. Mõni tund pärast esimest uudist asutati Facebookis ka grupp nimega «Usume Heiki Nabi».