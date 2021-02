TÄNA OTSEPILT ⟩ Kas keegi suudab kergejõustiku sisemeistrivõistlustel EM-normi täita?

Enne võistlust:

Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel tulevad starti viis sise-EMi normatiivi juba täitnud sportlast: Kreete Verlin, Diana Suumann, Risto Lillemets, Keiso Pedriks ja Karl Erik Nazarov. Lisaks teevad tippudest kaasa Ksenija Balta, Jander Heil, Jekaterina Patjuk, Marielle Kleemeier, Tähti Alver, Lilian Turban jpt, kirjutab kergejõustikuliidu koduleht.

Kui eelmisel aastal üllatas Karl Erik Nazarov (Audentese SK) Eesti rekordiga 60 m jooksus, siis sel aastal on tippmargid alistunud 60 m tõkkejooksus nii U23 kui ka täiskasvanute arvestuses. Esialgu plaanis noormees osaleda Torunis kergejõustiku EMil koos sõbrast konkurendi Keiso Pedriksiga tõkkedistantsil, aga kuna eelmisel nädalal alistus Eesti tippmark 60m jooksus, siis selle võimsa rekordi foonil otsustas Nazarov EMile sõita just sellel jooksudistantsil. Eesti rekordimeest näeb laupäeval stardipakkudel 60 m ja pühapäeval 200 m jooksus.

Selle nädalavahetuse üks põnevamaid duelle tõotab tulla naiste 60 m tõkkejooksus. Meistritiitlit lähevad jahtima Diana Suumann (TÜ ASK) ja Kreete Verlin (SK Fortis), kes on mõlemad viinud naiste tõketega distantsi uuele tasemele ning sihtimas 2010. aastast Baltale kuuluvat 60 m tõkkejooksu Eesti rekordit. Mõlemal neiul on juba täidetud Toruni sise-EMi normatiiv (8,25). Sisehooajal on kõige nobedamalt tõkkeid ületanud Suumann, kes püstitas ajaga 8,17 7. veebruaril Tallinnas uue isikliku rekordi.

Õilme Võro loobumise tõttu on 60 m ja 200 m sprintides kirkamaid medaleid noolimas Verlin (SK Fortis), Karoli Käärt (TÜ ASK), Ann Marii Kivikas (SK Altius) ja Kristin Saua (Võru KJK Lõunalõvi). Meeste lühikestes sprintides on peale Nazarovi end üles andnud Ken-Mark Minkovski (Audentese SK), Robin Sapar (KJK Vike) ja Tanel Visnap (Valga SK Maret-Sport).

Meeste 60 m tõkkejooksus tuleb kindla favoriidina stardipakkudele Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev), kes 23. jaanuaril toimunud Pärnu Spordikooli seeriavõistluse II etapil jooksis uueks isiklikuks rekordiks 7,76. Pedriksile tulevad konkurentsi pakkuma KJK Saare esindajad Johannes Treiel ja Risto Lillemets, Martin Täht (SK Fortis) ning Jakob Ristimets (TÜ ASK).

Haaravat heitlust saame näha naiste kaugushüppesektoris, kus on üles antud Balta (Tallinna SS Kalev), Tähti Alver (KJK Nõmme), Aet Laurik (KJK TIPP), Merilyn Uudmäe (Audentese SK) jt. Meeste kaugushüppes on oma osalemise kinnitanud Jaak Joonas Uudmäe (Audentese SK), Rain Kask (Tallinna SS Kalev), Henrik Kutberg ning eelmise aasta sügisest Andrei Nazarovi käe all treenimist alustanud Minkovski (mõlemad Audentese SK).

Naiste kõrgushüppes ootame haaravat konkurentsi Elisabeth Pihela (Audentese SK) ja Lilian Turbani (SK Elite Sport) vahel, kelle isiklikud rekordid sisetingimustes on viidud sel hooajal kõrgusteni 1.87 ja 1.86. Medalimõtetega leiame nimekirjast ka Grete Udrase (Audentese SK). Meeste kõrgushüppes on tuntumatest nimedest stardis suvel Eesti meistriks kroonitud Kristjan Tafenau (KJS Sakala), Karl Lumi (Tallinna SS Kalev) ja sisehooaja edetabeli liider Hendrik Lillemets (KJK Saare).