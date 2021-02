TÄNA OTSEPILT ⟩ Kes näitavad kergejõustiku sisemeistrivõistluste teisel päeval säravaid tulemusi?

Õilme Võro loobumise tõttu on 60 m ja 200 m sprintides kirkamaid medaleid noolimas Verlin (SK Fortis), Karoli Käärt (TÜ ASK), Ann Marii Kivikas (SK Altius) ja Kristin Saua (Võru KJK Lõunalõvi). Meeste lühikestes sprintides on peale Nazarovi end üles andnud Ken-Mark Minkovski (Audentese SK), Robin Sapar (KJK Vike) ja Tanel Visnap (Valga SK Maret-Sport).

Meeste 60 m tõkkejooksus tuleb kindla favoriidina stardipakkudele Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev), kes 23. jaanuaril toimunud Pärnu Spordikooli seeriavõistluse II etapil jooksis uueks isiklikuks rekordiks 7,76. Pedriksile tulevad konkurentsi pakkuma KJK Saare esindajad Johannes Treiel ja Risto Lillemets, Martin Täht (SK Fortis) ning Jakob Ristimets (TÜ ASK).

Haaravat heitlust saame näha naiste kaugushüppesektoris, kus on üles antud Balta (Tallinna SS Kalev), Tähti Alver (KJK Nõmme), Aet Laurik (KJK TIPP), Merilyn Uudmäe (Audentese SK) jt. Meeste kaugushüppes on oma osalemise kinnitanud Jaak Joonas Uudmäe (Audentese SK), Rain Kask (Tallinna SS Kalev), Henrik Kutberg ning eelmise aasta sügisest Andrei Nazarovi käe all treenimist alustanud Minkovski (mõlemad Audentese SK).

Naiste kõrgushüppes ootame haaravat konkurentsi Elisabeth Pihela (Audentese SK) ja Lilian Turbani (SK Elite Sport) vahel, kelle isiklikud rekordid sisetingimustes on viidud sel hooajal kõrgusteni 1.87 ja 1.86. Medalimõtetega leiame nimekirjast ka Grete Udrase (Audentese SK). Meeste kõrgushüppes on tuntumatest nimedest stardis suvel Eesti meistriks kroonitud Kristjan Tafenau (KJS Sakala), Karl Lumi (Tallinna SS Kalev) ja sisehooaja edetabeli liider Hendrik Lillemets (KJK Saare).

Kolmikhüppes asuvad mulluseid sisemeistrivõistluste tiitleid kaitsma Audentese spordiklubi sportlased Merilyn ja Jaak Joonas Uudmäe. Neidude seas tulevad Merilynile konkurentsi pakkuma Eliise Anijalg (Tartu SS Kalev), Daria O’Konnel-Bronin (Audentese SK) ja Anna Panenko (KJK Atleetika). Meeste hulgas on medalinõudlejad Igor Andrejev (Audentese SK), Viktor Morozov (KJK Atleetika) ja Grigori Velikanov (KJK Kalev Sillamäe).

Naiste teivashüppes asub favoriidina võistlustulle Marleen Mülla (KJK Vike), kes krooniti eelmisel nädalavahetusel 3.85ga U23 vanuseklassi Eesti meistriks. Värske Eesti meister seitsmevõistluses, Toruni Euroopa sisepääsme taganud ja tänavu 5.10 hüpanud mitmevõistleja Risto Lillemets on kullapretendent meeste teivashüppes.

Meeste kuulitõuke tiitlikaitsja Jander Heil teeb sisehooaja avastardi just Eesti meistrivõistlustel. Aasta tagasi mõõdeti KJS Sakala sportlase kuulimuna võidutulemuseks 19.17. Naiste 4-kilose heitevahendi tõukamises asuvad kirkamate medalite eest võitlema Gertu Küttmann, Valeria Radajeva ja Monica Vainola.

Veerandmaileritest tuleb möödunud aasta tiitlit kaitsma Marielle Kleemeier (Tartu SS Kalev), kes on viinud sisehooajal oma isikliku rekord alla 55 sekundi – 54,58. Talle tulevad konkurentsi pakkuma KJK Nõmme piigad Helin Meier ja Annika Sakkarias. Euroopa sisemeistrivõistluste normatiiv on 53,75 sekundit. Meestest asuvad kuldmedali mõtetega 400m distantsil starti Robin Sapar KJK Vike), Lukas Lessel (SK Elite Sport) ja Rivar Tipp (TÜ ASK).

Keskmaa distantsidel on kohal suur osa Eesti paremikest. Naiste 800m ja 1500m distantsidel näeme säravamate medalite eest heitlemas Kelly Nevolihhini (KJK Vike), Helin Meierit (Nõmme KJK), Katrin Zaitsevat (Tartu SS Kalev), Katrina Stepanovat (Sparta) ja Jekaterina Patjuki (TÜ ASK). Viimane neist läheb 3000m jooksus möödunud aasta Eesti meistritiitlit kaitsma. Patjukile tulevad viieteistkümnele ringile konkurentsi pakkuma Laura Maasik (Nõmme KJK) ning äsja Keenia laagrist tagasi jõudnud Kaisa Kukk (Individuaal).

Meeste 800m tuleb 2020. aasta sisemeistritiitli võitu kaitsma Audentese spordiklubi välejalg Rasmus Kisel. Kuldmedali mõtetega asuvad stardijoonele aga ka Enari Tõnström (KJS Sakala), Karel-Sander Kljuzin (TTÜ SK) ning Deniss Šalkauskas (TÜ ASK). Kljuzin koos Olavi Allase (Tartu SS Kalev), Karel Hussari (Jooksupartner) ja Kalev Hõlpusega (Rapla JK) asuvad kirkamate medalite eest jooksma ka 1500m distantsil.