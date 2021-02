TÄNA OTSEPILT ⟩ Saaremaa tahab vaheringis silma pähe saada

Vaheringis pole Saaremaa veel võiduarvet avanud. Tõsi, nad on pidanud ka vaid ühe kohtumise, kui Tartu Bigbank alistas nad 3:1. Pärnu on vaheringis võitnud ühe ja kaotanud ühe kohtumise.

Credit24 Meistriliiga tabel reedab aga, et Saaremaa peaks olema favoriit. Tõsi, saarlaste jaoks pole 2021. aasta kerge olnud ning tundub, et nad on haavatavamad kui varem.