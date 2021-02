Põlva Servitil on võimalus laupäeval ajalugu teha

Suhteliselt värske kogemus on Servitil on olemas, kuidas avamängu viigi järel kodus edasipääs kindlustada. Hooajal 2017/2018 tehti EHF Cupi sarja avaringis võõrsil tugeva Horvaatia klubi HRK Goricaga 21:21 viik, aga saadi siis Põlvas 25:21 võiduga edasi.

«Mängus on tõesti palju ja ajalugu võimalik teha nii meil kui ka Saratovil. Tegu on täiesti võrdsete vastastega, mida näitab ka avamängu tulemus. Vahe ehk vaid selles, et SGAU on täielik profimeeskond, meil aga käivad enamik mängijaid tööl või õpivad,» lahkas Serviti peatreener Kalmer Musting.