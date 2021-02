KOLUMN ⟩ Vaevumärgatav, kuid üliolulne detail Kelly Sildaru kaasusest

Eile lahvatas «Pealtnägijas» lugu, mida spordimaailma sisering kas teadis või millest tal aimu oli - vigursuusataja Kelly Sildaru tuli avalikkuse ette oma üheksateistkümnendal sünnipäeval looga perevägivallast, kus rusikakangelaseks on isik, kes peaks tema kõige suurem kaitsja ja pelgupaik olema - vägivallatsejaks oli tema lihane isa.

Koletu loo detailid on järelvaadatavad «Pealtnägija» kodulehel. Kuid ma sooviks eraldi pöörata tähelepanu ühele vaevumärgatavale detailile Kelly loost. Suusaprintsess räägib, kuidas ta võistlustel ei tundnud absoluutselt hirmu, kuidas ta läks metsikutesse potentsiaalselt fataalsetesse hüpetesse sellise suhtumisega, et saab mis saab. Loomulikult andes endast parima, kuid absoluutselt mitte kartes. Olles ise hobilangevarjur tean ma, et ka mu 15 000+ hüpet teinud treener tunneb enne igat hüpet hirmu. Ja see on normaalne. Eluga riskides hirmu tundmine ongi tasakaalus psühholoogia puhul normaalne.

See lugu on füüsiliselt väga kole, kuid pöörakem tähelepanu loo vaimselegi küljele. Kui inimene, kes noort inimest enda sõnul vihkab, noaga toas ringi luusib, tütart vastikuks tõusikuks sõimab, ning see olevat veel jäämäe tipp, siis saab kindlasti veelgi haavatavamaks noore naise eneseteadlikkus ja enesehinnang, kui ta seda ealiste iseärasuste poolest niigi on. Tema vundament on alles ehitamisel. Enesehinnang ei tähenda vaid seda, et inimene teab, kui vinge tüdruk ja tasemel sportlane ta on, isegi kui tal on üle maailma tohutult fänne ning ta on võitnud imetabaseid kohti juba uskumatult noorena. Kui perevundament ja tugi, mis peaks neidu selle niigi suure koorma all, mida tippsportlase karjäär endast kujutab, püsti hoidma ja igati toetama, mitte vaid ei logise ja võbise, vaid lausa tema elu ohustab, on asi veelgi tõsisem, kui esmapilgul paistab.

Kelly läks kaelamurdvatesse hüpetesse lumistel mägedel ilmselt pooleldi ükskõiksuses oma elu jätkumise suhtes. Intervjuu 21. minutil ütleb armastatud sportlane, et tegi trikid võistlustel ära hästi, kuid «mul oli ükskõik, mis mul juhtub, kas mul juhtub, ma ei hoolinud millestki. Mul ei olnud mingit närvi, ma lihtsalt tahtsin, et see asi läbi saaks.» Kui inimene ei tunne enam mitte mingit hirmu - olgugi, et sellises seisundis tehtud sooritus tõi talle võite spordis - siis on ilmselgelt midagi väga tõsiselt valesti. Ja see ei ole tema süü.