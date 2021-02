VIDEOD JA GALERII ⟩ Markko Märtin valiti Kuulsuste kotta: kindlasti on see au

«Mootorisport on oma paljude aladega Eestis edukas ja populaarne, lisaks tuleb sportlikele tulemustele juurde arvestada veel kodumaal valmistatud tehnika faktor. Seda kõike kokku võttes on Kuulsuste koja loomine ja pidev täiendamine meie aukohustus.»

Tanel Leok (01.06.1985). Motokrossi juunioride maailmameister 2000. ja 2001. aastal. Täiskasvanute seas on saavutanud 3 MM-etapivõitu, parimal hooajal 2006 oli ta üldkokkuvõttes viies. Meeskondlikel maailmameistrivõistlustel (Rahvuste motokross) on ta Eestit esindanud rekordilised 19 korda.

«Kindlasti on see au, olla üks ära märgitutest, arvestades, kui pikk ajalugu on sellel spordil,» sõnas Märtin. «Minu tulemused pole võib-olla nii meeletud olnud, aga mulle jäi võib-olla avastaja roll. Teistel meestel olid piirid ees, minu jaoks olid need kadunud.»