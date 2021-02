OTSEBLOGI ⟩ Eesti korvpallikoondis edestab Itaaliat viimase veerandaja eel 16 punktiga

«Tegu on väga füüsilise võistkonnaga. Mäng tõotab tulla agressiivne ja me peame olema selleks valmis. Nad vahetavad palju katteid, ka see on üks nüanss, millele peame tähelepanu pöörama. Oleme noor võistkond ja soovime kõik 40 minutit mängida intensiivset korvpalli,» ütles Eesti peatreener Jukka Toijala matši eel.