Mida rääkisid Tänak, Adamo ja Neuville Arctic Rallyst?

«Arctic Rally saab olema väga huvitav võistlus. Rovaniemi on Soomes väga kaugel põhjas, nii et seal on kindlasti lund ja külma. Võistlesin seal umbes 10 aastat tagasi ja tänu sellele on mul osadelt kiiruskatsetelt natuke kogemusi. See on kindlasti täiesti lumine etapp ja olen kindel, et see väärib kohta MM-kalendris,» rääkis Tänak.