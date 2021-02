Eetika ekspert: ükskõik mis hinnaga pidi Kelly teenima oma treenerist isa vajadusi, kuulsusjanu ja sissetulekut

Nii Andreas Veerpalu kui ka Kelly Sildaru lugudest jääb kõlama lapsevanema teadlik lapse ekspluateerimine paremate sporditulemuste nimel. Andrus Veerpalu on väljendanud oma muret, et äkki saab poeg liiga palju dopingut, mis on ohuks lapse tervisele ja elule, kuid vanem peaks siiski tegema kõik, et lapse elu mitte ohtu seada. Võimalus sekkuda oli ju olemas. Saavutada ebaausaid tulemusi ja näilist edu poja elu ja tervise hinnaga on lubamatu nii seaduse silmis kui ka eetilises vaates.

Ükskõik mis hinnaga pidi ka Kelly teenima oma treenerist isa vajadusi, kuulsusjanu ja sissetulekut. Läinud kolmapäevases «Pealtnägijas» kuuldud vestlus 17- aastase Kelly ja tema isa vahel, kui Kelly ilmselt kokkulepitud kohtumisajas hiljaks jäi, on pigem vihakõne ja vaimne terror kui isa distsiplineeriv vestlus teismelise tütrega.

Võib vaid ette kujutada, millised reeglid ja normid neis suhetes prevaleerisid. Need kaks juhtumit on nüüd avalikkuse ees, kuid kui palju sellist peresisest väärkohtlemist ja vaimset vägivalda laste suhtes, justkui suure õilsa eesmärgi nimel, tegelikult korda saadetakse, seda ei tea kahjuks keegi. Loodetavasti siiski üksikud, kuid ka mõni sarnane juhtum on liiga palju.

Treeningalane üle survestamine ja ülikõrgete ootuste seadmine toimub märkamatult pereringis ning seetõttu neist juhtumitest kõrvalseisjad sageli teada ei saagi, sest väljapoole paistavad vaid head saavutused ja tublidus. Kui rühmatreeningutes ja ametlikes spordiklubides on rohkem trennikaaslasi või nende vanemaid, kes võiksid märgata võimalikke väärkohtlemisi, siis kitsas pereringis treenivad lapsed võivad kergesti sattuda vanemate ekspluateerimise alla.

Ometigi peaksid spordieetika koodeksist kinni pidama kõik treenerid, sportlased ja teised lähedased asjaosalised. Euroopa spordieetika koodeksis on öeldud «… seada esiplaanile lapse või noore sportlase tervis, ohutus ning heaolu ja hoolitseda, et see põhimõte oleks tähtsam kui sportlik saavutus või saavutusega seondatav kooli, klubi, treeneri või lapsevanema maine».

See säte kohustab moraalselt kõiki (k.a massöörid, füsioterapeudid, spordiarstid), kes märkavad laste heaolule ja tervisele ohtu, sellest teavitama asjakohaseid instantse nagu lastekaitse, lasteabi infoliinid või spordiala esindused. Pealt vaatamine võib lõppeda jällegi «Pealtnägijas», aga see on lapse jaoks juba liiga hilja.

Lapsi saab kaitsta ainult neid märgates, 10-aastane ei saagi ise aru, millal temalt juba liiga palju nõutakse, veel vähem oskab või tahab laps endale ema -isa tegevuse vastu kaitset otsida. Veel on koodeksis öeldud «… pidada esmatähtsaks lapse kui sporditegevusest osavõtja positiivseid emotsioone seoses tegevusega ning mitte avaldada survet osavõtuks, võistlemiseks, mis astuks vastuollu lapse õigusega vabalt valida».

Saavutusväsimus ja motivatsioonilangus treeningutel, õppimises ja hobidega tegelemisel on lapse arenguteel loomulik nähtus. Vanemlik toetus ning innustus on sellistel hetkedel omal kohal, kuid sundida last nui neljaks kell 7 hommikul uisutrenni minema (sest kell 8. 15 algab kool ja õhtul on teised hobid, trennid ja kodune õppimine) või valu maha surudes treeninguid jätkama on ebainimlik.

Kui tippsport saavutatakse läbi vaimse vägivalla, ähvarduste ja terviskahjustava viisi, siis kas peaks tippspordi ja suurvõistlused liigitama ebaeetilise ja taunitava meelelahutuse valdkonda nagu härjavõitlus või loomatsirkus? Või annaks siiski veel võimaluse, et laste tervis ja heaolu on ülemad väliste saavutuste ees?