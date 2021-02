STATISTIKAPOMM ⟩ Eesti tegi viimase peaaegu kümne aasta parima ründemängu, Kotsar ületas Kullamäe märgi

2. Eesti viskas Itaalia vastu teisel veerandajal 34 punkti. On see rekord?

3. Maik-Kalev Kotsar tõi Itaalia vastu tervelt 32 punkti, tabades 22 kahepunktiviskest tervelt 15. See on ju nüüd küll mingisugune viimase aja punktirekord?!

Andmeteks on appi võetud Eesti Korvpalliliidu kodulehekülg, mille andmebaasis on kõik kohtumised alates 2017. aasta 24. novembril toimunud Eesti-Iisraeli lahingust. Lisaks oleme kasutanud FlashScore'i abi. Et andmetes on kohati mõneaastased augud, toome välja vaid need andmed, milles oleme kindlad.