Just Eesti viimane võit Itaalia vastu oli peatreener Todorovi arvates põhjus, miks nad Venemaa vastu nõnda löödult esinesid. «Väga keeruline oli keskenduda ja end mentaalselt valmis panna lahinguks Venemaaga, kui saime teada tänase esimese mängu tulemuse Eesti ja Itaalia vahel. Arvasime, et Eestiga mäng saab olema otsustav EMile pääsu silmas pidades. Istusime riietusruumis ja nägime, millise võidu Eesti võttis. See tähendab, et peame EMile kvalifitseerumiseks ühe võidu asemel kaks noppima,» tõedes Todorov pärast kohumist Venemaaga.