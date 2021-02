Austatud treenerit süüdistatakse lapse väärkohtlemises

USA olümpiakomitee järelvalve all alustas Oppegardi suhtes uurimist SafeSport, mis on Ameerika organisatsioon, mis loodi 2017. aastal noorte ohvrite kaitsmise eest seksuaalse väärkohtlemise eest. Alust uurimiseks andis 23-aastase Jessica Pfundi avaldus, kus ta tunnistas, et just Oppegard hammustas teda treeningul kätte. Sündmus leidis väidetavalt aset 2013. aastal.