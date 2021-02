Karoli Käärt tuleb ema rekorditele aina lähemale: ema abita poleks ma siin, kus täna olen

Käärti järel tuli hõbedale Kristin Saua ajaga 7,61 ja pronksile jooksis end Anna Maria Millend tulemusega 7,68.

Käärt tõdes, et kuigi normatiivist jäi puudu, teeb rekord heameelt. «Eks see neli sajandikku jääb natuke kripeldama, aga rekordi üle tunnen muidugi heameelt. Jälle sajandik parandust võrreldes eelmise võistlusega ja see näitab, et asjad lähevad ülesmäge,» kommenteeris sprinter.

Viimasel ajal on suurepärases hoos nii Eesti mees- kui naissprinterid, erinevad rekordid muudkui kukuvad. Käärt usub, et oma osa on selles ka koroonaviirusest tingitud muudatustel. «Koroona ajal on paljud ilmselt saanud spordile rohkem keskenduda. Mina ise olen ka ülikooli kõrvalt saanud rohkem treeningutele keskenduda, sest tunnid toimuvad distantsilt,» ütleb Käärt.

Ka Käärti ema Katrin Käärt on teatavasti endine sportlane, kelle rekordid on nüüd tütrele lisamotivatsiooniks. Katrin Käärti nimel olev endine Eesti 60 m siserekord on 7,30. «Ma ise tunnen tema rekordite vastu suurt huvi ja võrdlen koguaeg. Näiteks kui tema kuulus teist aastat U23 vanuseklassi, siis jooksis tema 7,42, mul oli nüüd aeg 7,44, vaikselt jõuan järele. Tema rekordid on eesmärgiks alati.»

Et ema on sportlase tee ise läbi käinud, saab tütar ka tema vigadest õppida. «Püüan seda teha muidugi. Just vaimse poole pealt on ema väga palju aidanud. ilma ema abita poleks ma siin, kus ma täna olen ja olen talle kõige eest väga tänulik,» ütles Karoli Käärt.