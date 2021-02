Teated Pau Gasoli ja Barcelona taasnaitumisest osutusid rutakaks

Hispaania väljaanne Mundo Deportivo oli üks esimesi kirjutas, et 40-aastane Gasol lõi käed oma kasvatajaklubiga. 216 cm pikkuse mehemüraka eesmärk olevat ennast taas mänguvormi ajada, et aidata Hispaania koondist Tokyo olümpial.

Õhtul säutsus Gasol, et need jutud siiski ei vasta tõele. «Tahan teile teada anda, et ma tegelen jätkuvalt enda taastusraviga ja pole veel valmis väljakule naasma. Kui mul on mingeid uudiseid teile teatada, siis teen seda kindlasti enda ühismeedia kanalites,» kirjutas ta.