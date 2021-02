Peatreener Štelmahers langes rahvusliku häbi osaliseks

Roberts Štelmahersi hoolealustel oli täna Bulgaaria vastu selg vastu seina: nad vajasid võitu, seejuures vähemalt seitsmepunktiline edu kindlustanuks juba enne viimast vooru finaalipileti. Pärast kolme veerandaega juhtisidki lätlased veel kaheksa silmaga (59:51), kuid lõpuks tuli neil vastu võtta valus 65:66 kaotus.

Nii sai ka ametlikult selgeks see, et Läti ei jõua kolmandat korda pärast taasiseseisvumist EMile. Varem on meie lõunanaabrid tiitlivõistlusi pealt vaadanud 1995. ja 1999. aastal.