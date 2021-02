OTSEBLOGI ⟩ Itaalia keeras käru! Eesti kindlustaks täna EMi pileti võiduga Venemaa üle

See tähendab, et Venemaa ei tule meie vastu oma parimas rivistuses. Peatreener Sergei Bazarevitš lubas Euroliiga tipu Moskva CSKA juurde tagasi eesliini mängijad Joel Bolomboy ja Semjon Antonovi. «Meil oli kokkulepe, et teeme reedel töö ära ja vajame neid vaid üheks mänguks,» märkis pealik.