Tänavu säranud Eckhoff: olin pärast eelmist MMi väga sünges kohas

Talt päriti ka selle kohta, kas mõttes oli ka karjääri lõpetamine. «Ei, sest ma olen kangekaelne. Ma arvan, et eelmise aasta MM ladus vundamendi tänavusele edule. Tahtsin tõestada, et mul on midagi näidata,» lisas ta.

Enne MMi rääkisid mitmed ajakirjanikud Norras, et Eckhoff ei ole laskesuusataja, kes suurvõistlustel suudaks särada. 30-aastane sportlane tunnistas, et mõnus oli nelie vastupidist tõestada.

«See oli suur kättemaks. Mõned kahtlesid minus ja mainisid seda ka mulle enne MMi tehtud intervjuudes. Alati on tore vastupidist näidata. Mul on nii palju energiat järel, et ma oleks võinud veel mõned võistlused sõita. Samas on mõnus poissõbraga kodus aega veeta,» tunnistas Eckhoff.