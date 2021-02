M-Sporti tiimijuht: tahame, et meie sõitjad lõbutseksid

«Pärast selle võistluse välja kuulutamist on kõik seda väga oodanud. Tingimused tunduvad perfektsed ja ma ei ole rääkinud mitte ühegi inimesega, kes ei ootaks seda väljakutset ja vaatemängulisust, mis meid Rovaniemis oota. Müts maha organiseerijate ees, kes selle nii lühikese ajaga korraldasid,» alustas Millener.

M-Sport on hetkel läbi viimas testi Põhja-Soomes, mille raames saab iga sõitja ühe täispäeva masina roolis. «Lumerallid olenevad suures osas enesekindlusest ja nendel kiirustel võib väga palju aega kaotada, kui roolis ennast kindlalt ei tunne. Seetõttu on tähtis, et sõitjad saaksid hea testi, et kogemusi saada ja uute rehvide ning oludega enesekindlust kasvatada,» lisas ta ja rõhutas, et tähtis on ka õige seadistuse leidmine.

«Konkurents saab olema äärmiselt kõva, aga nägime Monte Carlos, milleks Teemu [Suninen] on võimeline ja kinnitasime talle, et usume tema oskustesse. Oleks tore, kui näeksime temalt sel nädalal veel tugevaid aegu ja kui olud on kõige keerulisemad, siis nendes näitab ta, milleks tegelikult võimeline on,» kiitis Millener Sunineni.