Toyota boss tunneb algava MM-etapi eel suuremat pinget

Toyota Yaris WRC-autot on lumel testitud tuhandeid kilomeetreid. Samuti on Lapimaa MM-ralli väga kiire – täpselt selline, nagu Toyotale sobib. Lisaks tugevatele sõitjatele tõstavad need faktorid Toyota järgmisel MM-ralli soosikuks.

Esimest hooaega Toyota rallimeeskonna pealikuna tegutsev Latvala tunnistas rallit.fi-le, et algava nädalavahetuse eel on õhkkond tavapärasest pingelisem. «Oleme suurema pinge all kui tavaliselt. See on meie koduvõistlus ja meie auto on arendatud Soome teedel. Siiski olen enesekindel, et suudame koduvõistlusest tekkiva pingega toime tulla,» sõnas 35-aastane soomlane.