Kohtunike jäme eksimus läks kergejõustiklasele maksma meistritiitli

19-aastane Vicente hüppas oma avakatsel üle 6.50, kuid kaks kohtunikku arvasid ennatlikult, et tegu oli üle astutud katsega, ning pühiksid maandumisjäljed minema.

Telekordus aga tõestas, et Katalooniast pärit kergejõustiklane tegi igati määruspärase katse. Kohtunikud tunnistasid seejärel oma eksimust, kuid tagantjärele polnud hüppe pikkust võimalik enam mõõta. Vähim, mis nad teha said, oli anda Vicentele uus katse.

«Sellele pole mitte mingisugust seletust,» sõnas pettunud Vicente pärast võistlust ajakirjanikele. «Joonekohtunik nägi, et tegu oli korrektse hüppega. Ma ei tea, miks need, kes kasti ääres olid, teisiti arvasid ja maandumisjäljed ära pühkisid. Olen praegu nii emotsionaalne. Tahtsin anda endast parima, kuid kaotasin sellise asja tõttu. Oleksin Hispaania meistrivõistlustest palju rohkemat oodanud.»

Hispaania kergejõustikuliidu president palus avalikult Vicentelt ja tema treenerilt Ramon Cidilt vabandust. «Meie ülesanne on korraldada võimalikult head meistrivõistlused, kuid me kõik oleme inimesed ja teeme vigu. Peame end parandama, et midagi sellist enam kunagi ei juhtuks,» sõnas ta alaliidu Twitteris avaldatud videos.