Video ⟩ Kelly Sildaru näitas, mis X-mängudel tegelikult juhtus

«Meil on Big Airi soojendus, kus kõik läks hästi, kuni tahtsin paremale poole teha switch 900 või 1080. Kuna mul polnud kiirust, siis tegin 540-kraadise hüppe, kuid maandusin nukki. Mu põlv sai kõvasti haiget ja seetõttu ei saanud ma Big Airis võistelda. Ilmselt ei saa ka pargi- ega rennisõidus. Olen väga kurb. Arst ütles, et see võib olla ACL-vigastus, mul endal oli sama tunne. Õnneks pole põlv väga paistes. Panin sellele jääd peale ja see tegi tunde natukene paremaks. Olen siiski üsna löödud,» sõnas eestlanna Aspeni arstitelgist.