Spordi lühiuudised

Cagliari vahetab peatreenerit

Kohutavat hooaega tegev Ragnar Klavani koduklubi Cagliari on Itaalia meedia andmetel loobumas senise peatreeneri Eusebio Di Francesco teenetest. Võistkonna vormi võib nimetada katastroofiliseks, viimasest kümnest mängust on kaotatud üheksa ja viigistatud üks. Itaalia kõrgliigas võideti viimati 7. novembril. Nõnda ongi langetud 18. kohale ehk väljalangemistsooni. Uus peatreener võiks kasuks tulla ka Klavanile. Eestlane on küll viimased kaks kuud mänguvormist väljas olnud, kuid juba enne seda langes ta varumeheks. Nüüd on meie mees kosunud ja valmis võitlema algkoosseisu koha eest.