Luubi all oli mõistagi meie rahvuskoondis, kes naasis eile hilisõhtul Permist 2022. aasta EMi piletiga.

Saate esimeses pooles heitsime pilgud kolmele peetud matšile. Mis juhtus Itaalia vastu normaalaja viimasel veerandajal? Kuidas murdis Venemaa kindlalt meie vastupanu? Mis sai otsustavaks matšis Põhja-Makedoonia vastu? Vastuse saavad need ja paljud teised põnevad küsimused.

Lisaks analüüsime Permis võtmerollis olnud mängijate tegutsemist. Leidub nii head kui ka halba, parandamisruumi jagub kõigil. Üks aga on kindel – Maik-Kalev Kotsar täidab korvi all tühimiku, millest korvpallisõbrad on ammu puudust tundnud.