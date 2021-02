TalTech krooniti Balti liiga tšempioniks

TalTechile oli see klubi esimene triumf Balti liigas. Möödunud hooajal jõuti küll finaali, ent tunnistati selle sama Riia Võrkpallkooli paremust. TalTechi peatreener Marko Meti möönis, et kättemaks oli magus.

«See oleks nagu eilne päev olnud, kuidas me mullu tappa saime. Ju ma pole varem osanud võita. Esimene hooaeg alustasin pronksiga, siis tuli seitsmes, neljas, neljas ja teine. Olen olnud luuser, täna on mul hea meel,» sõnas peatreener.

«Mängisime võistkondlikult, ega muidu ei võidagi. Riia võitis küll mullu ühe mängijaga, aga üldiselt on see võistkonnamäng. Ma arvan, et täna tähistamist ei tule. Proovime tagasi koju jõuda ja küll me siis proovime tähistada ka. Hooaeg läheb ju edasi,» lisas Meti.

Kristi Nõlvak lisas, et tegu oli kauaoodatud võiduga. «See on ka minu jaoks esimene. Väga hea tunne on. Täna oli mõnus tunne mängida, finaal ikkagi. Super, et saime üldse mängida. See võit oli kirss tordil,» sõnas ta.