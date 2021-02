Järelvaadatav ⟩ Tartu kindlustas vaheringi võiduga esimese asetuse

Eesti meistrivõistluste kolme võiduni kestev poolfinaalseeria algab juba neljapäeval, kus Tartu vastaseks on taas Pärnu. Teises poolfinaalseerias on vastamisi Saaremaa Võrkpalliklubi ja Tallinna Selver.

Tänases võidumängus Tartu resultatiivseimana 23 (+18) punkti toonud Märt Tammearu sõnul ei saanud ta mängu kuidagi käima. «Kuidagi see mäng ei sujunud täna üldse ja oma mängu me käima ei saanudki.»

Pärnu võrkpalluri Martti Keele sõnul ootab neid ees tuline poolfinaalseeria. «Meil on Tartuga olnud kaks tasavägist mängu ja kuigi me võitnud pole, tahaks uskuda, et suudame neile vastu saada. Tartu alistamiseks peavad meil kõik mehed õnnestuma.»