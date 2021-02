Video ⟩ Võrkpalliklubid tegid Eestile 103. sünnipäeva puhul ekstreemselt erilise kingituse

Et keskmine Eesti inimene otsib üha tihedamini talvel suusaradade asemel jääauke, kuhu külmakraadide kiuste lõbusalt sisse hüpata, valis iga võistkond enda seast välja ühe karge mehe, kes oli valmis talisupluse näol soliidses eas vabariigile tähendusliku sünnipäevakingi tegema.

Nagu allolev video kinnitab, oli iga mehe ülesandele lähenemine ja sõnakasutus veidi erinev, just nagu iga inimene on meie väikeses Eestis omaette isiksus ja vaat et vaatamisväärsuski.