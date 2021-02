Vormel 1 tahab naasta Aafrikasse

«Nõustun täielikult Lewisega. Aafrikas meil pole võistlust ja see on vale asi. Oleme võimalike kandidaatidega juba mitu aastat pidanud läbirääkimisi. Loodame, et lähemas või keskmises tulevikus seal ka etapp tuleb. Samuti on Aafrika kõrval meie selgeks strateegiliseks eelistuseks USA. Austinis on suurepärane võistlus ja töötame sellega edasi, aga tahaksime sinna veel üht etappi. Samuti pole saladuseks, et Aasia on jätkuvalt prioriteetide seas,» rääkis Targett-Adams.