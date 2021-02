Tänak lumevallide kasutamisest: puhtalt läbi sõitmine on ikkagi kiirem variant

Kui paljude sõitjate jaoks (Ogier, Neuville, Evans) on Arctic Rally täiesti uus nähtus, siis Tänak on 11 aastat tagasi Rovaniemi lähistel ikkagi võidu kihutanud. Saarlane kinnitas aga rallieelsel pressikonverentsi, et see fakt teda tänavu kuidagi ei aita. «Ühtegi tuttavat kohta mulle küll ette ei jäänud,» sõnas Tänak.

Kuna tegemist on talveralliga, tuleb sellele läheneda veidi teistmoodi, kui kruusa- või asfaldikihutamisele. «Kindlasti on see spetsiifiline ralli. Kiiresti peab igal pool sõitma, aga olud on siin teistmoodi: lumi ja lumehanged on need, mis on kõige erilisemad. Lumehangede näol on meil küll tugi olemas, mis meid aitavad ja mis võimaldavad veidi riskivabamalt riske võtta. Muus osas on talv nagu talv ikka,» jätkas Tänak.