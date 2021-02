Neuville mainis, et eespool startivate sõitjate palvel sõidavad enne katset raja läbi lumesahad. «Esimesed sõitjad küsisid seda korraldajatelt ja lausa palvetasid, et sahk tuleks. Kolmapäeval sadas siin väga palju lund, juurde tuli 4-6 cm lund. See muutis tee päris libedaks, aga sahad puhastavad teed ja ilmselt teeb see esimesena startimise lihtsamaks.»