Ogier muretseb veidi rehvide pärast: ma pole saanud neid sulas testida

See on mõistagi vesi Sebastien Ogier' veskile, kes stardib Monte Carlo ralli võitjana ja MM-sarja üldliidrina homme rajale esimesena. «Eile recce ajal sadas kogu aeg ning nendes oludes olnuks tõesti libe ning tõeline õudus esimesena sõita,» sõnas prantslane rallieelsel virutaalsel pressikonverentsil.

Nüüd on tema elu vähe kergem, kuid mõistagi eelistaks prantslane ikkagi tagantpoolt startimist. «Ühest küljest on ju tore, sest esimesena peaksid mu rehvid vähem kuluma, ent selle mündi teine pool on, et mul on ka kõvasti kehvem pidamine,» lausus Ogier. «Eks homme õhtuks ole näha, kas suudan näidata esimesena rajal piisavalt head kiirust.»