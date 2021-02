Ogier: Rovanperä on suurfavoriit

«Tavaliselt, kui meil on rallist olemas pardakaamerasalvestused, proovime neid vaadata, aga see on võistlus, millel nende vaatamisest on kõige vähem kasu. Väga tihti on lumevallid erinevates kohtades. See annab sulle aimduse raja profiilist ja üldisest kiirusest, aga muidu pole tegu hea tööriistaga, seletas Ogier.

Lisaks tunnistas ta intervjuus, et näeb kõige suurema konkurendina noort Rovanperä. «See on võistlus, kus Kallel on reaalne võimalus võita. Eelmisel aastal oli ta Rootsi talvetingimustes väga kiire ja tal on lumel ilmselt rohkem kilomeetreid, kui ühelgi teisel MM-sarja sõitjal, kuigi ta on noorim piloot. Kindlasti on ta üks suurfavoriitidest ja on Soomes väga tugev,» kiitis Ogier tiimikaaslast.