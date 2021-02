Liider Tänak: praegu on lumevallid olnud minu poolel

Tänak on täna võitnud kolmest katsest kolm ning suutnud väga kiiretel mõõduvõttudel teha selja prügiseks ka Toyotal, kelle tippkiirus on Hyundaiga võrreldes etem. «Katsed olid uskumatult kiired,» märkis saarlane. «Kui pole nendel teedel varem sõitnud, pole legend sellistel kiirustel alati ideaalne.»

2019. aasta maailmameister lisas, et tal on olnud jagelemisi ka lumevallidega, kuid praegu on need olnud tema poolel.