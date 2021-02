Korraliku edu kätte võidelnud Tänak: pärastlõunal oli oluline finišisse jõuda

Saarlane polnud meediatsoonis üleliia jutukas, kuid sõnas: «Hommikul pidime veel tempokalt sõitma, aga pealelõunal oli tähtis katsetest läbi tulla ja seda me ka tegime. Vahe on okei ja eks näis, mis homme saab.»

On selge, et puhta sõiduga pole võimalik kellelgi Tänakut püüda. Seega on 2019. aasta maailmameister ja tema kaardilugeja Martin Järveoja võtnud kindla kursi oma 14. MM-ralli võidu suunas.