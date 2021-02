Soome rallimees kukkus saunas õla paigast ega saa täna enam startida

Põhjus on aga võrdlemisi tragikoomiline. Nimelt kukkus 45-aastane soomlane laupäeva õhtul saunas käies nii õnnetult õla peale, et see läks liigesest välja. Nii polegi tal võimalik täna enam starti tulla.

Irooniline on sealjuures, et Tuohino oli see, kes kõiki teisi rallimehi kogu aeg musta jää eest manitses. «Kui rallipargis kõnnime ringi, siis juhin kogu aeg teiste tähelepanu: näe, must jää, olge ettevaatlikud. Ja siis läksin ise sauna... Ma jõudsin juba kõik toimingud lõpetada ja ütlesin kuttidele, et näeme hommikusöögilauas. Avasin siis ukse ja käisingi pikalt. Õnneks haiglas pandi õlg tagasi paika,» kommenteeris Tuohino.