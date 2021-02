WRC ajalugu teinud Rovanperä rikkus reegleid ja sai trahvi

Ralli järel tõdes Rovanperä, et võttis nädalavahetusest maksimumi. «Tunnen end päris hästi. Ma polnud küll kogu nädalavahetuse jooksul õnnelik ja ei saa ka praegu olla, kuid see oli maksimum, mis mul võtta oli,» sõnas ta Rallit.fi vahendusel.

Selles, et peagi saabub ka Rovanperä tähetund, ei kahtle ilmselt keegi. Noormees ise loodab, et see juhtub juba sel aastal. «Loodetavasti on meil võimalik samamoodi võidu eest heidelda ka tulevastel rallidel. Kui autoga kõik toimib, oleme selleks võimelised,» lausus soomlane.