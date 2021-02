«Ralliraport» ⟩ Tänaku võit oli soomlastele mõru pill, mida alla neelata

Seda mitte ainult kiiruse poolest, vaid eestlane tegi kaalutletud otsuse ka punktikatsel. Nii mitmelgi rallil, mille Tänak on võitnud, on ta maksimumi noppinud ka punktikatsel. Eredaim 25+5 oli kindlasti 2019. aasta Hispaania ralli, kus Tänak kindlustas MM-tiitli.

«Kuna seal (Lapimaal) ei olnud nii tugevat külma, siis läks lumi sõidujoone kõrval üsna pudruks. Pidamise vahe joones ja selle kõrval on väga suur. Nägime, kuidas Oliver Solberg tegi ühe spinni, käis lumevallis ja kaotas ühe koha. Praegu jäi Rovanperäga vahe 17 sekundit – see on üks spinn ja lumevallis käik. See oli maailmameistri sõit. Vahepeal tuleb mõistusega asja võtta. Tähtsam on see 25 kui 5,» lausus rallisõitja Gustav Kruuda.