Adamo: noore Rovanperä liidrikoht on rallimaailmale väga kasulik

Rovanperä on tänavust hooaega väga hästi alustanud. Teist hooaega WRC-sarjas kihutav 20-aastane soomlane on pärast kaht etappi punktitabelis esikohal ning tema tunnustamisega polnud kitsi ka Adamo.

«Ma arvan, et noorte sõitjate nagu Rovanperä esiletõus on väga hea. Me vajame noorematelt häid esitusi, kuna see tõstab tema generatsioonis rallispordi populaarsust. See aitab ka meie spordil tulevikus elus püsida,» selgitas Adamo.