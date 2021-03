Kas Thierry Neuville on hakanud võtma snitti Sebastien Ogier'st? Miks pole Oliver Solbergil vaja kogenud kaardilugejat? Kas 19-aastane rootslane võiks tänavu võimaluse saada ka Hyundai põhitiimis? Miks on Egon Kauri võiduvõimalused mõnel teisel MM-etapil suuremad? Need olid vaid mõned teemad, mida saates puudutasime.