Peatreener Štelmahers: mängijad olid väga motiveeritud ja võitlesid kõvasti

Kalev oli pärast esimest veerandaega küll tagaajaja osas (18:23), kuid lasi teisel perioodil võõrustajatel visata kõigest viis punkti, asus suureks vaheajaks juhtima 43:28 ja suurendas kolmanda veerandajaga edu veelgi (64:43). Lõpuveerandil tuli sisse ka mõneminutiline mõõn, kuid see suudeti õigel hetkel ületada.

«Teadsime, et ees ootab ühtaegu raske ja tähtis mäng. Enne matši oli meil Astanast üks võit vähem, asusime tabelis kõrvuti. Tallinnas peetud esimese ringi kohtumises olime neile kaotanud. Mängijad olid väga motiveeritud ja tahtsid tõestada, et on võimelised võitma. Nad tegutsesid hingestatult ja võitlesid kõvasti,» kiitis Štelmahers Postimehele antud telefoniintervjuus hoolealuseid.