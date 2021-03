Pussitamises süüdistava Hollandi jalgpallikoondislase juhtum võttis uue pöörde

13. detsembril vahistati Promes. Algselt teatas tema esimene advokaat, et jalgpallur oli pussitamise ajal juba peolt lahkunud. Hiljem ütles vutimehe teine advokaat Gerard Spong, et hollandlane oli küll sel ajal peol, kuid on pealtnägijaid, kelle sõnul polnud Promes pussitaja. Eelmisel nädalal küsitles politsei mitmeid tunnistajaid, ütlusi käis andmas ka Hollandi eest seitse väravat löönud edurivimees.