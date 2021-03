FOTOD ⟩ Kuidas rallitšempion vinnas koos konkurendiga elevandi mudaaugust välja

#DoyouknowSafari



There's no #SafariRally without #wildlife. Team @LanciaAuto out on recee responded to this #elephant cry as it laid stuck in mud. Rescued with the help of Miki Biasion and Jorge Recalde, Bravo! 1991. @OfficialWRC @ilovelancia @fia @tunajibu @Flyin18T #WRC pic.twitter.com/6DGEBmnqu4