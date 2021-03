Täna otsepilt ⟩ Tartu teenis küll esimese asetuse, kuid finaalikohta Pärnu neile niisama ei anna

Vaheringist parima asetusega väljunud Bigbanki peatreener Alar Rikberg usub eelnevatele mängudele toetudes, et seeria tuleb raske. «Meie täitsime vahegrupis oma eesmärgi ära ja saime koduväljaku eelise, peab rahul olema. Kuigi see viimane mäng polnud kõige suurem õnnestumine,» sõnas juhendaja.

«Poolfinaalis on selge eesmärk see võita ja edasine on juba boonus. Aga lihtne meil Pärnuga olema ei saa, tõsised mängud oleme nendega mänginud 3:2. Ja ma ei oota, et poolfinaalseeria peaks lihtne tulema. Ses osas saab nii meil kui Pärnul raske olema, et kummalgi pole pikka pinki ja mängugraafik on väga tihe,» lisas Rikberg.